نتنياهو يفتتح مستوطنة بالجولان المحتل تحمل اسم ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتل باسم "رامات ترامب"، تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب اعترف في 25 مارس/آذار الماضي بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكانت إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأعلنت ضمها سنة 1981، لكن المجتمع الدولي رفض القرار.

وعارضت الدول العربية والغربية بشدة قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مؤكدة أنها أرض سورية محتلة، معتبرة انه يخالف القوانين والأعراف الدولية.

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ومنذ احتلالها لها في عام 1967 أقامت إسرائيل أكثر من 30 مستوطنة في مرتفعات الجولان السورية، أكبرها "كتسري التي أقيمت عام 1977".

وتقدر مساحة مرتفعات الجولان السورية بـ1860 كيلومترا مربعا، ويقدر عدد سكانها بنحو 50 ألفا، بينهم 22 ألف إسرائيلي و28 ألف سوري.

ويعارض السكان السوريون السيطرة الإسرائيلية على أراضيهم، مشددين على تمسكهم بهويتهم السورية.