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هايدي صبريالأحد 2019/6/16 07:54 مساء بتوقيت أبوظبي
إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم إيراني في خليج عمان
قالت صحيفة فرنسية إن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط بفعل إيران، التي نفذت تهديداتها بعرقلة حركة الملاحة الدولية بعد تغليظ العقوبات عليها.
وأشارت صحيفة "لكسبريس" إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة جعلت وساطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "صعبة"، للتوسط في الأزمة الإيرانية مع الولايات المتحدة.
واختتم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الخميس، زيارة إلى طهران، في مسعى إيراني لوساطة طوكيو، لحفظ ماء الوجه والهروب من وطأة العقوبات الأمريكية جراء برنامجها النووي ودعمها المليشيات الإرهابية بالشرق الأوسط.
وأوضحت "لكسبريس" أن الهجمات التي شنت على ناقلتين نرويجية ويابانية في 13 يونيو/حزيران الجاري في بحر عمان زادت من خطر اندلاع حرب في منطقة شديدة الاشتعال، مشيرة إلى أنه من الواضح أن التوتر الإقليمي يمكن أن يتحول في أي وقت إلى صراع كبير، بعد تحول حال التأهب القصوى إلى اللون الأحمر.
ورأت أن هذه الواقعة خاصة بعد دلالات بتورط إيران فإن ما يحدث يشير إلى صحة استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى خنق النظام الإيراني لتقويض خطورته.
وقالت الصحفية "نحن نعرف القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز، وهو الممر البحري الضيق الذي تمرر عبره إيران ودول خليجية كل يوم أكثر من 15 مليون برميل من النفط، أي ثلث الذهب الأسود الذي يتم حمله عن طريق البحر".
ووفقاً للصحيفة، فإن ذلك الهجوم المزدوج، الخميس الماضي، جاء بعد نحو شهر من واقعة التخريب الذي أصابت 4 ناقلات شحن خارج المياه الإقليمية الإماراتية، حيث بدأ تحقيق دولي متعدد الجنسيات لمعرفة منفذ هذا الهجوم الإرهابي.
وأشارت إلى أن هناك أدلة دامغة على تورط النظام الإيراني في الهجوم الأخير، موضحة أن "إيران التي هددت في كثير من الأحيان بإغلاق مضيق هرمز تريد بعث رسالة للعالم، زاعمة أنها تتحكم في أمن الملاحة التجارية البحرية".
كانت هذه تفاصيل خبر "لكسبريس": استراتجية ترامب صحيحة لتقويض خطر إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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