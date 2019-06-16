البشير يظهر لأول مرة أمام النيابة منذ عزله

الأحد 2019/6/16 08:08 مساء بتوقيت أبوظبي

مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اليوم الأحد، أمام نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم، وظهر لأول مرة منذ عزله عن السلطة بواسطة الجيش في 11 أبريل الماضي.

وعلمت "العين الإخبارية" أن نيابة مكافحة الفساد وجهت التهم بشكل رسمي إلى البشير، حيث تعلقت بمخالفة قانون النقد الأجنبي والثراء غير المشروع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة أوامر طوارئ بحيازة مبالغ سودانية تتجاوز المسموح به.





وأمهلت النيابة البشير مدة أسبوع لاستئناف التهم الموجهة إليه قبل إحالة البلاغات إلى المحكمة المختصة.

واقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة.

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ووفق المصادر، فإن فريق الدفاع عن البشير يضم رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المعزول عن الحكم محمد الحسن الأمين المحامي.





كانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا، امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.



