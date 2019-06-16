بومبيو: ترامب سيثير قضية حقوق الإنسان في هونج كونج مع رئيس الصين

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صورة أرشيفية للرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب سيثير قضية حقوق الإنسان في هونج كونج مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع يمكن أن يعقد بينهما على هامش قمة العشرين التي ستعقد في اليابان هذا الشهر.

وقال بومبيو في مقابلة مع برنامج فوكس نيوز صنداي "أنا متأكد من أن هذا سيكون من بين القضايا التي سيناقشانها".