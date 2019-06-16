السودان.. قوى الحرية والتغيير: الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، إن الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة.

وقالت إنه لا يوجد أي خلاف بشأن هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية ومن ضمنها المجلس التشريعي.