الان تتابع السودان.. قوى الحرية والتغيير: الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، إن الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة.
وقالت إنه لا يوجد أي خلاف بشأن هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية ومن ضمنها المجلس التشريعي.
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