القوات اللبنانية أشادت بقرار رابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية بتعليق الإضراب

أشادت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب "القوات اللبنانية" بـ"القرار الذي اتخذته الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين بتعليق الإضراب المفتوح".
وفي بيان لها، أشارت المصلحة الى أنه "ولطالما كانت التضحية دائما من الجسم التعليمي ولكن المصلحة الوطنية العليا تقتضي بإنهاء العام الدراسي حرصا على مستقبل الطلاب ومستقبل الجامعة".
ولفتت الى "أننا نؤكد دعمنا للمطالب المحقة وسنعمل ما بوسعنا لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي الأساتذة ولا تشكل أي أعباء إضافية على الدولة".
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