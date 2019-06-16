مسلحون اطلقوا النار على واجهات مطعم الاغا على اوتوستراد السيد هادي بال

أفادت معلومات ​صحفية​ بان "مسلحين اطلقوا النار على واجهات مطعم الاغا على اوتوستراد السيد هادي في ​الضاحية الجنوبية​ ووحدات من ​الجيش​ حضرت الى المكان".

وفي التفاصيل، علمت "النشرة" ان "المدعو ح.ع.ز. قام باطلاق النار من سلاح نوع كلاشنكوف على مطعم الاغا وذلك على خلفية قيام مخابرات الجيش بتوقيف شقيقه علي الذي لديه مشاكل مالية مع صاحب مطعم الاغا وكان اطلاق النار انتقاما لشقيقه".