الدفاع المدني: إخماد حريق شب داخل مستودع احد المطاعم في الروشة

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "حريقا اندلع داخل مستودعٍ الى احد ​المطاعم​ في ​الروشة​"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على إخماده ونقلت جريحين الى ​مستشفى​ نجار اثر تعرضهما الى اصاباتٍ من جراء الحريق".

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