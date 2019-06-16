LBC: جريح باطلاق نار نتيجة إشكال عائلي في وطى المصيطبة

أفادت قناة الـ"LBC" عن "سقوط جريح ب​اطلاق نار​ في إشكال في ​وطى المصيطبة​ تعود جذوره الى خلافات سابقة منذ عامين بين آل الجردي وآل نجار و​استخبارات الجيش​ توقف مطلق النار".

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