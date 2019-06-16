فتح تقرر الغاء الدعوة الى اضراب "رفضا واستنكارا" لمؤتمر البحرين

قررت حركة "فتح" أن تلغي الدعوة الى اضراب عام الثلاثاء المقبل "رفضا واستنكارا" لمؤتمر اقتصادي في البحرين يتعلق بخطة السلام التي تعدها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
ولم توضح الحركة في بيان الأسباب التي دعتها الى الغاء الدعوة الى الاضراب، مشيرة إلى أنه "سيتم يوم 24 و 25 و 26 تصعيد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في كل الوطن رفضا لصفقة القرن وورشة المنامة (الندامة)".
وأعلنت أنه "وعليه تم إلغاء الإضراب يوم 25 حزيران والاستعاضة عنه بمسيرات في الوطن والشتات".
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