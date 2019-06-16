فتح تقرر الغاء الدعوة الى اضراب "رفضا واستنكارا" لمؤتمر البحرين

قررت حركة "فتح" أن تلغي الدعوة الى اضراب عام الثلاثاء المقبل "رفضا واستنكارا" لمؤتمر اقتصادي في ​البحرين​ يتعلق بخطة السلام التي تعدها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

ولم توضح الحركة في بيان الأسباب التي دعتها الى الغاء الدعوة الى الاضراب، مشيرة إلى أنه "سيتم يوم 24 و 25 و 26 تصعيد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في كل الوطن رفضا ل​صفقة القرن​ وورشة المنامة (الندامة)".

وأعلنت أنه "وعليه تم إلغاء الإضراب يوم 25 حزيران والاستعاضة عنه بمسيرات في الوطن والشتات".