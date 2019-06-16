كاتس: إسرائيل ستشارك في مؤتمر البحرين الأسبوع المقبل

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، أن إسرائيل ستشارك في مؤتمر البحرين الأسبوع المقبل.
يذكر أن الإدارة الأميركية دعت لعقد ورشة اقتصادية في المنامة يومي 25 و 26 حزيران الحالي لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة .
وكانت دول عربية عدة أبرزها مصر والسعودية والأردن والإمارات أعلنت عزمها المشاركة في هذه الورشة، وسط إجماع فلسطيني على رفضها باعتبارها تجري في إطار صفقة القرن .
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