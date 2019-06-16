كاتس: إسرائيل ستشارك في مؤتمر البحرين الأسبوع المقبل

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، أن إسرائيل ستشارك في مؤتمر ​البحرين​ الأسبوع المقبل.

يذكر أن الإدارة الأميركية دعت لعقد ورشة اقتصادية في المنامة يومي 25 و 26 حزيران الحالي لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة .

وكانت دول عربية عدة أبرزها مصر والسعودية والأردن والإمارات أعلنت عزمها المشاركة في هذه الورشة، وسط إجماع فلسطيني على رفضها باعتبارها تجري في إطار ​صفقة القرن​ .