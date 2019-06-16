دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مستوطنة أطلق عليها تسمية "ترامب" في الجولان.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد عقد جلسته الأسبوعية اليوم الأحد في الجولان السوري المحتل، لإعلان المصادقة على قرار نتانياهو إقامة مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل تريد تخليد اسم ترامب بإقامة مستوطنة تحمل اسمه، وذلك شكرا له على اعترافه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقد أعلن ترامب في آذار الماضي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، مما أثار ردود أفعال غاضبة ورافضة من العديد من دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يدشن مستوطنة أطلق عليها تسمية "ترامب" في الجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.