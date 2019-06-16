نتانياهو يدشن مستوطنة أطلق عليها تسمية "ترامب" في الجولان

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ مستوطنة أطلق عليها تسمية "ترامب" في الجولان.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد عقد جلسته الأسبوعية اليوم الأحد في الجولان السوري المحتل، لإعلان المصادقة على قرار نتانياهو إقامة مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل تريد تخليد اسم ترامب بإقامة مستوطنة تحمل اسمه، وذلك شكرا له على اعترافه بسيادة إسرائيل على ​هضبة الجولان​ السورية المحتلة.

وقد أعلن ترامب في آذار الماضي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، مما أثار ردود أفعال غاضبة ورافضة من العديد من دول العالم.