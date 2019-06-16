البابا: لضبط النفس وخفض التوترات في الشرق الأوسط

دعا ​البابا فرنسيس​ إلى ضبط النفس وخفض التوترات في ​الشرق الأوسط​ بعد هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أثارت مخاوف من مواجهة أكبر في المنطقة.

وخلال زيارة لمدينة كاميرينو التي تقع في وسط إيطاليا ولحقت بها أضرار جسيمة خلال عدد من الزلازل في 2016، أعلن أنه قلق إزاء تداعيات الهجمات.

وبعد قداس حضره الآلاف، دعا الجميع إلى "استخدام أدوات الدبلوماسية لحل المشاكل المعقدة الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط".

وتابع: "أجدد نداء قلبيا إلى ​المجتمع الدولي​ لبذل كل جهد ممكن لاختيار الحوار والسلام".