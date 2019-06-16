غرينبلات: سننشر الشق السياسي من صفقة القرن بعد تأليف الحكومة الاسرائيلية بتشرين الثاني

أكد مستشار الرئيس الاميركي ​جيسون غرينبلات​ "أنني اؤيد روح كلام ​السفير الاميركي​ في ​اسرائيل​ فريدمان بشأن ضم اراضي الضفة لاسرائيل"، مشيراً إلى "اننا سننشر الشق السياسي من ​صفقة القرن​ بعد تأليف ​الحكومة الاسرائيلية​ في تشرين الثاني".

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