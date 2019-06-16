شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يدفع رشاوى لصحف تركيا لدعم مرشح حزبه فى انتخابات اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على تحركات حكومة العدالة والتنمية لدعم مرشحها فى انتخابات المحليات باسطنبول، مؤكدة أن البنوك الحكومية قدمت 260 إعلانا للمؤسسات الإعلامية المقربة من أردوغان خلال الشهر الماضى.

وقال مرسل ألبان نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة موغلا، أنه لم يتم منح إعلانات للصحف المعارضة، مؤكدا أن الحكومة قدمت مئات الآلاف من الليرات إلى المؤسسات الإعلامية المؤيدة لأردوغان فقط، فى حين قام "ألبان" بتقديم مذكرة استفهامية للبرلمان وطالب نائب رئيس المجلس، فؤاد أوكتاي، بالرد عليها، تطرق فيها إلى الأموال التي قدمتها الشركات الحكومية إلى الصحف اليومية في الفترة ما بين السابع من مايو والرابع والعشرين من يونيو الجاري.

ولفت "ألبان" إلى أنه تم منح الإعلانات إلى صحف أكشام وجونش وستار وعقد ويني شفق وصباح وتقويم وكلها صحف مؤيدة للحكومة، مؤكدا أنه تقديم 260 إعلانا إلى هذه الصحف خلال 39 يوما، متسائلا عن معايير تقديم البنوك الحكومية الإعلانات إلى الصحف القومية اليومية.

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