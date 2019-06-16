خلاف ينتهي بجريمة قتل بشعة.. ومديرية الأمن: لا علاقة للقضية بالإلترات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن البرنوصي في الدارالبيضاء، منتصف ليلة أمس السبت، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن المشتبه فيه كان قد دخل في شجار مع أحد الأشخاص، بسبب حالة السكر المتقدمة، التي كان عليها، فحاول شقيق هذا الأخير التدخل لفض العراك، غير أن المشتبه فيه عرضه لطعنة بواسطة السلاح الأبيض، كانت سببا في وفاته مباشرة، بعد وصوله إلى المستشفى.

ومكنت الأبحاث، التي باشرتها الشرطة القضائية، حسب المصدر ذاته، من توقيف المشتبه فيه في مسرح الجريمة، فضلا عن ضبط شخصين كانا برفقته يحتسيان الكحول، ويشتبه في ارتباطهما بهذا الفعل الإجرامي، وهما شقيقه، وصديقه.

وتم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف، والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، وكشف خلفياتها، ودوافعها.

وفي المقابل، أضاف البلاغ، أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن لا علاقة لهذه القضية بالانتماء للإلترات، مشجعي فرق كرة القدم في الدارالبيضاء كما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن المشتبه فيه، أو الموقوفين رفقته لا ينتمون إلى أي من فصائل المشجعين.