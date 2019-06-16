البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به أثناء اقتياده للمحكمة

لأول مرة منذ الإطاحة به في شهر أبريل الماضي، ظهر اليوم الأحد، الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، أن البشير ظهر اليوم لأول مرة منذ 11 أبريل، حيث تم اقتياده إلى نيابة مكافحة الفساد.

وكانت وكالة الأنباء السودانية قد أعلنت قبل أيام، أن النيابة العامة وجهت تهما بالفساد المالي لعمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل، بعد ثلاثين عاما في السلطة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة، أنه “تم توجيه تهما للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الاجنبي والثراء الحرام والمشبوه”.

وكلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، سابقا 4 محامين لتولي الدفاع عنه، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من أسرة البشير، أن نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.