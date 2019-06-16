رسميا.. يوفنتوس يعلن عن مدربه الجديد

أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي، بطل الدوري الإيطالي الممتاز، اليوم الأحد، تعاقده الرسمي مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدرب السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، من أجل الإشراف على الفريق، ابتداءا من الموسم الرياضي المقبل.

وأكد النادي الإيطالي، في بلاغ رسمي له، على موقعه الرسمي على الأنترنيت، أن ساري أصبح مدربا رسميا للفريق الأبيض والأسود، ولمدة 3 سنوات، ليخلف بذلك الإيطالي الآخر ماسيميليانو أليغري، الذي قاد الفريق في المواسم الخمسة الماضية.

وأشرف ساري العام الماضي، على تشيلسي الإنجليزي، قاده للتتويج بلقب الدوري الأروبي، كما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى وصوله للمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، انهزم فيها بضربات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن ساري انتقل إلةى “اليوفي” مقابل حوالي 4 ملايين يورو.