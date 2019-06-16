“بعد “ذا فويس” و”ذا فويس كيدز .. mbc تحضر لـ”ذا فويس سينيور”

تستعد قناة ” إم بي سي” لإطلاق أول نسخة عربية من برنامج اكتشاف مواهب الغناء، “ذا فويس سينيور”، الذي يشارك فيه من هم فوق سن الستين.
وأعلنت القناة، أخيرا، أنها تبحث عن مشاركين يبلغون من العمر ستين فأكثر، ويملكون صوتا مميزا للمشاركة في البرنامج العالمي.
ولم تعلن القناة تاريخ بث البرنامج، ولا نجوم لجنة التحكيم.
وتأتي تجربة “إم بي سي” مع “ذا فويس سينيور” بعد نجاح كبير حققته مع “ذا فويس”، و”ذا فويس كيدز”.
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