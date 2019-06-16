مؤلم.. قنينة غاز تنفجر في وجه شاب داخل محل تجاري

تعرض شاب، في العشرينات من عمره، لحروق وصفت بالخطيرة، ليلة أمس السبت، في مدينة الداخلة، بعدما انفجرت قنينة غاز في وجهه .

وقالت مصادر “اليوم 24” إن قنينة غاز من الحجم الصغير انفجرت داخل محل لبيع المنتجات الغذائية، مساء أمس، في حي الوكالة في مدينة الداخلة، في وجه شاب في مقتبل العمر.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية فوجئ بشرارة نار تخرج من قنينة غاز، حينما كان ينوي اقتناء بعض الأغراض من محل لبيع المنتجات الغذائية، حيث التهمت النيران جسمه بالكامل، وأصيب بحروق من درجة الثالثة .

ونقل الشاب ضحية انفجار قنينة الغاز على وجه السرعة صوب مصحة خاصة في دارالبيضاء، نتيجة خطورة حالته الصحية، فيما فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.