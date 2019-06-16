بوغبا يلمح إلى رحيله عن مانشستر.. هل ينضم لريال مدريد؟

ألمح بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد يوم الأحد إلى إمكانية مغادرة النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وأبلغ صحفيين في طوكيو بأن الوقت الحالي ”ربما يكون مناسبا لخوض تحديات جديدة في مكان آخر“.

وتكهنت وسائل اعلام بريطانية بأن اللاعب الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان أو قد يعود لناديه السابق يوفنتوس.