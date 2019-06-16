البعينة نجيدات: مصرع عامل في انقلاب رافعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (46 عاما)، مساء اليوم، الأحد، مصرعه، متأثرًا بجراح أصيب بها جراء انقلاب شاحنة رافعة في موقع بناء في كريات موتسكين شمال شرق مدينة حيفا. وعلم أن ال التفاصيل فور ورودها...

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