ندوة حول ثلاثة كتب لعزمي بشارة: الطائفية، السلفية وداعش | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 17/ 06/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: المركز الثقافي العربي، حيفا Advertisements تنظم جمعيّة الثّقافة العربيّة، ضمن فعاليات معرض الكتاب، ندوة حول ثلاثة كتب للمفكر الفلسطيني د. عزمي بشارة: "الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة" و"في الإجابة عن سؤال: ما السلفية؟" و"تنظيم الدولة المكنّى داعش". بمشاركة الباحث د.مهند مصطفى والكاتب رامي منصور والباحث علي حبيب الله، يحاورهم الكاتب أنطوان شلحت. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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