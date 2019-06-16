حفل اختتام معرض الكتاب مع فرقة كلاسلكي | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 17/ 06/ 2019

الزمان: 20:30

المكان: المركز الثقافي العربي، حيفا

تدعوكم جمعيّة الثّقافة العربيّة للمشاركة في حفل اختتام معرض الكتاب مع فرقة "كلاسلكي".

كلاسلكي عبارة عن سلسلة عروض موسيقية تدمج بين العزف والشرح، وتحدث في أماكن غير تقليدية بهدف عرض الموسيقى والآلات بطريقة تثقيفية وسهلة المنال.

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فريق كلاسلكي

فادي ديب - بيانو

شادن نهرا - كمان

وقد ضم معرض الكتاب الذي تنظمه الجمعية إصدارات من خمسة مراكز أبحاث فلسطينية وعربية في مكان واحد، وهي: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، "مدار"- المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليّة، "مدى الكرمل"- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة و"مسارات"- المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات. بالإضافة إلى ذلك؛ فقد اشتمل المعرض على زاوية خاصة لكتب جمعية الثقافة العربية الموجودة في أرشيفها منذ سنوات عديدة والتي تضم كتبًا أدبية وكتبًا للأطفال.

وضم المعرض مئات العناوين المتخصصة في مجالات عدّة: العلوم السياسيّة، علم الاجتماع، التاريخ، الفلسفة والفكر، الإعلام والدراسات الثقافيّة، العلاقات الدوليّة، القضية الفلسطينيّة، دراسات حول إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، المذكرات، مجلات فكريّة وعلميّة محكّمة، وغيرها.



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