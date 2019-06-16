لو انخفض امداد الطاقة ماذا سيفعل ترامب.. هل سيحمي ناقلات النفط أم يحمي مصالح أمريكا؟

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:08 مساءً, 16 يونيو 2019 م
المناطق - الرياض
تتجه التوترات في المنطقة نحوا التصعيد خاصة فيما يتعلق بحرب الناقلات او الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها عدد من ناقلات النفط في ميناء الفجيرة أو خليج عمان، وهي الحوادث المهددة للأمن العالمي.
الغريب أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” صرح ضمن حديثة عن هذه الحوادث أنه يدرس تكليف البحرية الامريكية توفير ممرات بحرية دولية امنه للسفن التجارية والناقلات النفطية في الخليج العربي والبحر الاحمر مقابل اموال تدفعها الدول الخليجية وشركات النقل الكبرى حسب زعمه.
حول هذا التصريح يمكن طرح سؤال ماذا سيحدث إذا توقف النفط او انخفضت امداداته لأيام بسبب الأحداث المفتعلة في الخليج من قبل النظام الإيراني، هل سيصر ترامب على رأيه أم سيعمل على حماية مصالح أمريكا وبدون مقابل الواقع يؤكد أن أمريكا ستعمل على حماية مصالحا وستفعل المستحيل من أجل ذلك.
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