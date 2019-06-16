معارض إيراني: يجب التخلص من نظام الملالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يقول إن المعارضة الإيرانية جاهزة لإسقاط نظام الملالي، وإقامة حكومة ديمقراطية وشعبية في إيران.‎

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