اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد

قالت مصادر سودانية، الأحد، إنه تم اقتياد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد.



وكان النائب العام المكلف في السودان الوليد محمود قال، أمس السبت، إن البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.



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وأضاف النائب العام السوداني أن هناك 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق تم فتح التحقيقات بها.



وكان النائب العام وجه في الثاني من مايو/أيار الماضي، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة "15" من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.



كما أمر بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام السابق، وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.