بومبيو: استخباراتنا تملك أدلة ضلوع إيران في هجمات خليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن مخابرات بلاده لديها العديد من الأدلة التي تثبت ضلوع إيران في الهجوم الأخير على ناقلتي النفط في بحر عمان.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أن إيران شنت الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في بحر عمان بهدف إعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان حرية الملاحة.

وأوضح أن هدف الولايات المتحدة من حملة الضغط على إيران هو منعها من امتلاك أسلحة نووية وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت واضحة منذ البداية في هذا الشأن.

وأكد أن الإدارة الأمريكية ستواصل جهودها الرامية إلى الضغط على النظام الإيراني لردعه عن مواصلة سلوكه العدائي، معرباً عن ثقته من انضمام دول أخرى لواشنطن في حملتها ضد إيران إذا تضرر اقتصادها وشعبها بسبب سياساتها العدائية.

وكان مايك بومبيو أكد، الخميس الماضي، أن إيران تهدد الملاحة البحرية منذ 40 عاماً، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان تهدد السلام والأمن العالميين.



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وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي للتعليق على الهجوم، أن واشنطن خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.





وأكد أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات، بخلاف نوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات، مشيراً إلى أن إيران هددت بتنفيذ هجمات في مضيق هرمز إن لم يُسمح لها بتصدير النفط.

وحذر بومبيو من استمرار إيران في زعزعة استقرار المنطقة، قائلاً: "لن يُسمح لأي دولة أن تهدد الملاحة البحرية وأمن المدنيين".

وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.