الان تتابع بومبيو: ننظر في سلسلة خيارات ضد إيران بينها الخيار العسكري والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية تنظر في سلسلة من الخيارات ضد إيران ومن ضمنها الخيار العسكري، مشيًرا إلى أن العالم يحتاج للتوحد في مواجهة إيران.
وقال في تصريحات اليوم الأحد، إن الشعب الأمريكي عليه أن يثق في كل الخيارات التي تتخذ تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فهي قانونية، ولدينا دائما التفويض القانوني للذهاب إلى الحرب.
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