اقتياد البشير من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

ظهر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمرة الأولى، اليوم الأحد، منذ الإطاحة به خلال اقتياده من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد.

وذكر شاهد من “رويترز”، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة

تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.