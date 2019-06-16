شكرا لقرائتكم خبر عن هادي للسفير آل جابر: اليمن والمملكة.. شراكة مبنية على وحدة الهدف والدم والمصير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية السفير محمد سعيد آل جابر، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وشعبيهما الشقيقين.

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ولفت السفير آل جابر خلال استقبال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي له، إلى مواقف المملكة الثابتة لدعم اليمن وقيادتها الشرعية في الانتصار لإرادة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار والعيش الكريم، كما تناول مع هادي جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس اليمني متانة وعمق العلاقات الأخوية المميزة التي تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية والمبنية على الشراكة ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك.

وحمل هادي، السفير آل جابر رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتعلق بالعلاقات الأخوية وآفاق تعزيزها وتطويرها، متضمنة صورة متكاملة وموجزة لمجمل الأوضاع والتحديات التي يشهدها اليمن في ظل الظروف الراهنة.