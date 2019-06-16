تورط اسرائيلي في أغرق ناقلة فرونت لاين في بحر عُمان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت مصادر إعلامية عن تورط الكيان الاسرائيلي في تفجير الناقلتين النفطيتين في بحر عمان.

تقع المنطقة بالقرب من مضيق هرمز ، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره ما يقرب من ثلث جميع النفط الذي يتم تداوله عن طريق البحر.

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر ملاحية وتجارية قولها إن شاحنتين – تعرفا باسم جبهة التاير التي تحمل علم جزر المارشال و Kokuka Courageous التي تحمل علم اليابان – تعرضتا لهجمات مشتبه بها في خليج عمان ، وأن طاقمها تم اجلاء من السفن.

وكان عمال الإنقاذ الإيرانيين هرعوا إلى مساعدة طاقم الناقلتين ، حيث قاما بنقل جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 44 إلى شواطئها الجنوبية.

ووفقا للتقارير ، كانت الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال ، متجهة من قطر إلى تايوان عندما اندلع حريق في الناقلة على بعد 25 ميلًا تقريبًا من مدينة ميناء جاسك الإيرانية.

بينما السفينة التي ترفع علم بنما في طريقها من ميناء في المملكة السعودية نحو سنغافورة عندما اندلع حريق على بعد حوالي 28 ميلًا من جاسك.

وقال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين لرويترز إن قواتها البحرية تساعد ناقلات النفط في خليج عمان بعد تلقي نداءين استغاثة.

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وقال متحدث باسم مدير السفينة بي إس إم شيب مانجمنت (سنغافورة) إن ناقلة كوكوكا الشجاعية أصيبت بأضرار في الحادث.

وقال المتحدث “ما زالت كوكوكا شجاعة في المنطقة ولا تتعرض لخطر الغرق. شحنة الميثانول سليمة.”

تقع السفينة على بعد حوالي 14 ميلًا بحريًا قبالة إيران وحوالي 70 ميلًا بحريًا من الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة ، حيث تم استهداف عدد من السفن التجارية بعمليات تخريبية الشهر الماضي.

وأفادت صحيفة VG النرويجية نقلاً عن متحدث باسم الشركة أن شركة الشحن النرويجية Frontline أكدت أيضًا أن ناقلة النفط Front Front Altair قد اشتعلت فيها النيران بعد حادث في خليج عمان.

واضاف المتحدث ان جميع افراد الطاقم البالغ عددهم 23 تم نقلهم الى مكان آمن فى سفينة قريبة.

وذكر تلفزيون الميادين الفضائي أن ناقلة فرونت لاين غرقت في البحر بأمر الكيان الصهيوني.

في وقت سابق ، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة – التي تديرها البحرية البريطانية – حذرت من أن حادثة غير محددة قد وقعت في البحر وكانت تحث على “الحذر الشديد”.