منتدى "النيكوتين": السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا بنسبة 95% من العادية

كتب: وارسو - صالح إبراهيم

ذكر المنتدى العالمي للنيكوتين أنّ السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا بنسبة 95% من تدخين السجائر التقليدية، ووفقا لما طرح في المنتدى العالمي الذي عقد على مدار 3 أيام في العاصمة البولندية وارسو واختتم أعماله اليوم، فإنّ هناك العديد من الأسواق التي بدأت استخدام منتجات التدخين التي لا تحترق.

المتغيرات التي تشهدها صناعة الدخان كانت مسيطرة بقوة على منتدى النيكوتين العالمي، إذ أكد خبراء الصحة المشاركون في المنتدى أهمية أنّ تشجع الحكومات التدخين الإلكتروني، والمنتجات التي تعتمد على التسخين، كبديل لتدخين السجائر...