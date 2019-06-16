الرئيس السيسي يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

كتب محمد الجالى وقال السفيربسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الجارى تأسيسه، والذى يهدف إلى تكريم شهداء الوطن ومصابيه، وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم، تقديرًا لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصرى من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التى تواجه مصر. وتناول الاجتماع استعراض إجراءات عمل الصندوق، بما فى ذلك مقترح الهيكل التنظيمى للصندوق وأساليب عمله...

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