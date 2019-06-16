وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة اللغة العربية للثانوية العامة بنسبة نجاح 96.5%

الموجز

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بالثانوية العامة.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إنّ نتيجة تصحيح العينة العشوائية البالغ عددها 19 ألفا و560 طالبا، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفا و879 طالبا بنسبة 96.5%.

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وأضاف عبدالحكم أنّ 53 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية للمادة بنسبة 0.28% من إجمالي العينة، بينهم 44 طالبا بالمدارس الرسمية، و3 طلاب من المدارس الخاصة بالمصروفات، و6 طلاب من طلاب المنازل.

وأشار إلى أنّ 4 آلاف و793 طالبتا من إجمالي العينة حصلوا على درجات تتراوح بين 72 درجة إلى 79.5 درجة وذلك بنسبة 25.39% من إجمالي العينة، و5 آلاف و703 طلاب من إجمالي العينة حصلوا على درجات تتراوح بين 64 درجة إلى 71.5 درجة وذلك بنسبة تبلغ 30.21% من إجمالي العينة.

وأعلن خالد عبدالحكم حصول 4 آلاف و285 طالبا من إجمالي العينة على درجات تتراوح بين 56 درجة حتى 63.5 درجة، بنسبة تبلغ 22.70% من إجمالي العينة.