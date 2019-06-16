السفیر الروسي في طهران: موسكو تعارض أي إجراء ضد الاتفاق النووي

أكد سفير ​روسيا​ لدى ​طهران​ جاغاريان لوان سمونوفيتش ان "روسيا تعارض أي اجراء ضد ​الاتفاق النووي​"، مشيراً إلى انه "تم فرض حظر جائر ضد ​إيران​ وروسيا ومن الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية للبلدين لمواجهته".

ولفت إلى أنه "يتعين على ​الصين​ وروسيا وإيران تعزيز التعاون الاقتصادي بينهم بشكل جاد حتى يتمكنوا من الوقوف ضد الإجراءات المعادية للاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "​موسكو​ تعتزم تطوير علاقاتها مع ​ايران​ ومن المؤمل ان تضع الدول الاخرى نفس الاجراء في جدول اعمالها".