السفیر الروسي في طهران: موسكو تعارض أي إجراء ضد الاتفاق النووي

أكد سفير روسيا لدى طهران جاغاريان لوان سمونوفيتش ان "روسيا تعارض أي اجراء ضد الاتفاق النووي"، مشيراً إلى انه "تم فرض حظر جائر ضد إيران وروسيا ومن الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية للبلدين لمواجهته".
ولفت إلى أنه "يتعين على الصين وروسيا وإيران تعزيز التعاون الاقتصادي بينهم بشكل جاد حتى يتمكنوا من الوقوف ضد الإجراءات المعادية للاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "موسكو تعتزم تطوير علاقاتها مع ايران ومن المؤمل ان تضع الدول الاخرى نفس الاجراء في جدول اعمالها".
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