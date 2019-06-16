وزير ايراني: تسهيل التواصل بين القطاع الخاص الايراني ونظيره الروسي

اعلن وزير ​الطاقة​ ال​ايران​ي رضا اردكانيان ان "هذه الوزارة تعتزم تسهيل العلاقة بين ​القطاع الخاص​ الايراني والروسي"، مشيرا الى ان "انضمام ايران لمنظمة اوراسيا بامكانه ان يسهم في رفع حصة ايران من هذه السوق وان تمهد الارضية لتسويق نحو 800 نوعا من السلع".

ولفت اردكانيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير شؤون قوقاز الشمالية في العاصمة ​طهران​ الى "وضع اللمسات النهائية لانضمام ايران لمنطقة اوراسيا الاقتصادية"، مشيراً إلى ان "هذه الخطوة من شانها فتح الباب امام السلع الايرانية لدخول سوق الدول الاعضاء في هذه المنظمة والتي يصل نفوسها الى 180 مليون نسمة ولاسيما في ظل الحظر الاميركي المجحف المفروض على البلاد".

واشار الى "عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشتركة بين ايران و​روسيا​"، لافتاً إلى ان "هذا الاجتماع بدا نشاطه على شكل 13 مجموعة عمل خاصة في قطاعات النقل والشحن والطاقة و​الزراعة​ و​السياحة​ و​الصحة​ والعلاج وغيرها ونامل خلال فترة عقد الاجتماع التوقيع على عدد من المشاريع في المجالات المذكورة".

واكد اردكانيان ان "نحو 500 شركة خاصة في ايران اعلنت استعدادها للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر"، معربا عن امله في "ان يسهم اقامة الملتقى التجاري الثاني بين ايران و​القوقاز​ الشمالي والاجتماع المشترك الخامس عشر للتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا في بدء مرحلة جديدة على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".