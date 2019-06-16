اقتياد الرئيس المخلوع عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان

أفادت معلومات صحافية عن اقتياد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به نتيجة إنقلاب عسكري.
وأشارت إلى إجراءات أمنية مشددة واكبت نقل البشير من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد.
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