اقتياد الرئيس المخلوع عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان

أفادت معلومات صحافية عن اقتياد الرئيس ​السودان​ي المخلوع ​عمر البشير​ إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به نتيجة إنقلاب عسكري.

وأشارت إلى إجراءات أمنية مشددة واكبت نقل البشير من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد.