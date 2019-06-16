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اقتياد الرئيس المخلوع عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في السودان

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أفادت معلومات صحافية عن اقتياد الرئيس ​السودان​ي المخلوع ​عمر البشير​ إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به نتيجة إنقلاب عسكري.

وأشارت إلى إجراءات أمنية مشددة واكبت نقل البشير من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد.

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