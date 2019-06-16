أردوغان: موجودون في شرق المتوسط بقواتنا البحرية والجوية ونعمل على حمايتها

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها"، مشيراً إلى أنهم يقولون في قبرص الرومية إنهم أصدروا تعليمات لاعتقال طواقم ​السفن​ التركية شرق المتوسط، لن تنالوا مرادكم"، مضيفا:ً "اخترنا طريق الكفاح من أجل مصالحنا، وليس الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولنا بصمت".

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