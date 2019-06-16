وزير روسي: الارادة السياسية لقادة ايران وروسيا اهم ضمانة لتنمية العلاقات

أكد الوزير الروسي لشؤون منطقة ​القوقاز​ ​الشمال​ي سيرغي تشوباتارييف أن "الارادة السياسية لدى قادة ​ايران​ و​روسيا​ هي أهم ضمانة لتنمية العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أنه "تم إيجاد البنية اللازمة في حكومتنا لتنمية العلاقات الايرانية الروسية، فجميع المؤسسات والاجهزة الحكومية الروسية حددت اهدافها لتنمية العلاقات بين البلدين".

ولفت إلى ان "روسيا بصدد تنمية العلاقات السياحية مع ايران"، مشيراً إلى أنه "في ​القطاع الزراعي​، نرغب بتصدير اللحوم الحمراء والحبوب الى ايران، وفي المقابل نرغب بتوريد السلع التي نحتاجها من ايران، من قبيل ​الفواكه​ وسائر المحاصيل الزراعية".

وأشار تشوباتارييف الى "رغبة روسيا في تنمية ​السياحة​ عبر ​بحر قزوين​"، قائلا: "نرغب بتنمية ​قطاع النقل​ والشحن في ممرات "الشمال – ​الجنوب​" و"الشرق – الغرب" وكذلك نرغب بإيجاد ممر للطاقة".

وأضاف: "منطقة القوقاز الشمالي لديها علاقات وثيقة مع ايران"، مشيراً إلى أن "بعض الاهالي في القوقاز الشمالي يتحدثون ب​اللغة​ الفارسية، ومنذ القدم كانت هنالك علاقات وثيقة بين سكان هذه المناطق، ومن المؤكد انه كلما ازدادت المشتركات بين الشعبين، فإن مسيرة التعاون ستتنامى اكثر وأكثر".