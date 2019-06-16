بومبيو: لا نريد حربا مع إيران والدبلوماسية مستمرة

أكد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، في تصريح له، أن ​الولايات المتحدة​ لا تريد حربا مع ​إيران​، لافتاً إلى أن الدبلوماسية مستمرة، لافتاً إلى أن إيران شنت الهجمات في خليج عمان لمنع حركة العبور عبر مضيق هرمز.

واعتبر بومبيو أنه "ينبغي على الإيرانيين أن يفهموا بأننا سنواصل اتخاذ إجراءات لردعهم عن الانخراط في هذا السلوك".

وشدد على أننا "سنضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وسنتخذ الإجراءات اللازمة من دبلوماسية وغيرها لتحقيق ذلك"

من ناحية أخرى، أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيناقش مسألة هونغ كونغ مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين.