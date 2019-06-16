سفير ايران في لندن یحذر السلطات البريطانية من اغلاق مدخل السفارة الايرانية

اعلن سفير ايران في لندن ​حميد بعيدي نجاد​ انه "بالرغم من التحذيرات الموجهة الى ​الشرطة​ و​وزارة الخارجية البريطانية​ الا انه تم اغلاق الرصيف امام مدخل ​السفارة الايرانية​ واعاقة دخول الدبلوماسيين الايرانيين".

ولفت إلى أنه "بالرغم من التحذيرات المتعددة الى الشرطة ووزارة الخارجية البريطانية، فان عدة اشخاص قاموا يوم أمس باغلاق الطريق امام مبنى السفارة، واليوم، بالإضافة الى هؤلاء الاشخاص، فقد تجمعت وسائل الإعلام لإعداد ​تقرير​ امام السفارة، ومازال الرصيف امام السفارة مغلق ولا توجد إمكانية لعبور الدبلوماسيين"، مشيراً إلى أنه "يجب ان يكون محيط مبنى السفارة خاليا من اية عوائق، وان تواجد المتظاهرين وكاميرات ​وسائل الاعلام​ امام المدخل الوحيد للسفارة مع عرض بضعة أمتار فقط ، يهدد أمن الدبلوماسيين عند دخولهم المبنى، الاحتجاج المدني، حق للمواطن، لكن يجب تنفيذه خارج محيط مبنى السفارة وتحت مراقبة الشرطة".