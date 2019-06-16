نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: جاهزون لتسليم مجلس الوزراء اليوم قبل الغد

أكد نائب رئيس ​المجلس العسكري​ في ​السودان​ ​محمد حمدان​ دقلو أن "فض الاعتصام فخ نصب والمقصود به قوات الدعم السريع"، مشيراً الى أنه "علينا الاستفادة من الدروس التي حصلت حولنا ومهمتنا الأساسية هي أمن السودان".

وفي مؤتمر صحفي له، أوضح دقلو "أننا جاهزون لتسليم ​مجلس الوزراء​ اليوم قبل الغد"، لافتاً الى "أننا نسعى ل​انتخابات​ نزيهة في السودان، ولا مانع لدينا من الرقابة الدولية أو الإفريقية".

وأشار الى أنه "على الأحزاب العريقة أن تظهر وتتحمل مسؤولياتها في البلاد"، مؤكداً "اننا لسنا طامعين في السلطة ولا نخشى إلا من الفوضى في السودان".