مجلة أميركية: مهاجمة إيران ستنشر الفوضى بالشرق الأوسط

نشرت مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية تقريرا تحدثت فيه عن أن "مهاجمة إيران ستطلق العنان للفوضى في الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أن "الحملة العسكرية الأميركية ستکلف الادارة الاميركية الثمن باهضا،" موضحة أن "الجيش الإيراني أفضل تنظيما وتجهيزا من العديد من جيوش دول المنطقة".
ولفتت إلى أن "الأيديولوجيين -أمثال وزير الخارجية مايك بومبيو وجون بولتون مستشار الرئيس دونالد ترامب- يتذرعون في التصعيد ضد إيران بالمخاوف من البرنامج النووي الإيراني، وبرعاية طهران المزعومة للمنظمات الإرهابية"، مشيرةً إلى أن "إيران دولة محافظة في منطقة غارقة بالتطرف، فأي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة أو حلفاؤها ضد النظام في طهران سيمثل خطأ جسيما".
وبشأن البرنامج النووي، أشارت المجلة إلى أن "طهران التزمت بمعاهدة عدم الانتشار وخطة العمل الشاملة المشتركة واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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