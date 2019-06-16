مجلة أميركية: مهاجمة إيران ستنشر الفوضى بالشرق الأوسط

نشرت مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية تقريرا تحدثت فيه عن أن "مهاجمة ​إيران​ ستطلق العنان للفوضى في ​الشرق الأوسط​"، مشيرةً إلى أن "الحملة العسكرية الأميركية ستکلف ​الادارة الاميركية​ الثمن باهضا،" موضحة أن "​الجيش الإيراني​ أفضل تنظيما وتجهيزا من العديد من جيوش دول المنطقة".

ولفتت إلى أن "الأيديولوجيين -أمثال وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ و​جون بولتون​ مستشار الرئيس دونالد ترامب- يتذرعون في التصعيد ضد إيران بالمخاوف من البرنامج ​النووي الإيراني​، وبرعاية ​طهران​ المزعومة للمنظمات الإرهابية"، مشيرةً إلى أن "إيران دولة محافظة في منطقة غارقة بالتطرف، فأي عمل عسكري تقوم به ​الولايات المتحدة​ أو حلفاؤها ضد النظام في طهران سيمثل خطأ جسيما".

وبشأن البرنامج النووي، أشارت المجلة إلى أن "طهران التزمت بمعاهدة عدم الانتشار وخطة العمل الشاملة المشتركة واتفاق الضمانات مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​".