ميقاتي التقى زكا متمنيا له تجاوز المرحلة المؤلمة ليعود الى حياته

التقى رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، ​نزار زكا​ الذي شكره على مواقفه "خلال الازمة التي عاشها في فترة احتجازه في ​ايران​ وعلى تضامنه معه ووقوفه الدائم الى جانب افراد العائلة وأهل بلدته ​القلمون​".

وقد هنأ ميقاتي زكا بسلامته، وتمنى له التوفيق وتجاوز المرحلة المؤلمة التي مر بها ليعود الى حياته الطبيعية عائليا ومهنيا.