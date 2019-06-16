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ميقاتي التقى زكا متمنيا له تجاوز المرحلة المؤلمة ليعود الى حياته

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التقى رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، ​نزار زكا​ الذي شكره على مواقفه "خلال الازمة التي عاشها في فترة احتجازه في ​ايران​ وعلى تضامنه معه ووقوفه الدائم الى جانب افراد العائلة وأهل بلدته ​القلمون​".

وقد هنأ ميقاتي زكا بسلامته، وتمنى له التوفيق وتجاوز المرحلة المؤلمة التي مر بها ليعود الى حياته الطبيعية عائليا ومهنيا.

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