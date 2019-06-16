ميقاتي التقى زكا متمنيا له تجاوز المرحلة المؤلمة ليعود الى حياته

التقى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، نزار زكا الذي شكره على مواقفه "خلال الازمة التي عاشها في فترة احتجازه في ايران وعلى تضامنه معه ووقوفه الدائم الى جانب افراد العائلة وأهل بلدته القلمون".
وقد هنأ ميقاتي زكا بسلامته، وتمنى له التوفيق وتجاوز المرحلة المؤلمة التي مر بها ليعود الى حياته الطبيعية عائليا ومهنيا.
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