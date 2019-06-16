مستوصف الحريري نظم ومستشفيات صيدا يوما صحيا مجانيا

نظم "مستوصف الحريري الطبي الإجتماعي" التابع ل​مؤسسة الحريري​ للتنمية البشرية المستدامة، في محلة رجال الأربعين في ​صيدا القديمة​، يوما صحيا مجانيا، بالتعاون مع مستشفيات مدينة صيدا: صيدا الحكومي، حمود، لبيب، الراعي، قصب، دلاعة، الجنوب، وكلية الصحة في الجامعة اللبنانية وحملة "أبصر".

وتضمن اليوم الصحي فحوصات مجانية أجراها أطباء متخصصون متطوعون، واستشارات طبية وتوعية حول مختلف الأمراض وسبل الوقاية والموضوعات الصحية التي تهم المواطنين مثل: ضغط الدم، أمراض القلب، السكر، أمراض الكلى، طب الأطفال، طب الطوارىء، الصحة العامة، التغذية، الخصوبة وطفل الأنبوب.

وتخلل النشاط الذي شهد اقبالا كبيرا من المواطنين لا سيما من أبناء صيدا القديمة، ومن مختلف الأعمار، أجنحة خاصة بعدد من المستشفيات المشاركة قدم من خلالها اخصائيون من هذه المستشفيات نصائح وارشادات طبية للمواطنين.

وتفقدت النائبة ​بهية الحريري​ الحملة، في حضور الدكتور حسان الصلح ورئيس اللجنة الصحية في ​بلدية صيدا​ الدكتور حازم بديع والمشرف الطبي على مستوصف الحريري الدكتور ناصر حمود والمدير الاداري بلال الحريري وجمع من الأطباء المختصين، وفريق العمل الشبابي المشرف على "المنتدى الدائم للصحة العامة لمدينة صيدا والجوار" من قبل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة.

واطلعت الحريري على سير اليوم الصحي من المشرفين عليه، والتقت عددا من الأطباء والمواطنين. ورحبت بالمشاركين من مستشفيات وأطباء وممرضين ومواطنين، لافتة إلى أن "الحملة تشمل كل الاختصاصات، والنتائج ستتابع، وهذا يؤسس للمؤتمر الدائم للصحة العامة في مدينة صيدا وجوارها".