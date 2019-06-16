الحواط: لن نقبل بتعيينات من خارج آلية التعيينات القانونية وسنحارب من أجل ذلك

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ ان "التكتل لن يقبل بتعيينات من خارج آلية ​التعيينات​ القانونية وسيحارب من اجل ذلك بالطرق المتحة كافّة"، معتبرا ان "زمن المحسوبيات انتهى وهو أوصل ​لبنان​ الى القعر "، مشيراً الى "أننا نريد ان نشجع اولادنا على البقاء في الوطن والّا نقدمهم هدية للخارج".

ورأى الحواط ان "هدف واضعي ​الموازنة​ هو تخفيض ​العجز​ ولو على حساب "المعترين" بينما تغيب ال​سياسة​ الاقتصادية الفاعلة وسنكون في التكتل ضدّ أيّ اقتطاع للرواتب وفرض ضرائب جديدة".".

وخلال جولة بيئية للاعلاميين نظمتها جمعية "جبيل الخضرا" برعاية الحواط ، شملت ​محمية بنتاعل​ وأرز جاج في ​قضاء جبيل​ تندرج في اطار الاضاءة على الثروة البيئية والطبيعيّة الجبيليّة وتشجيع ​السياحة​ الداخليّة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، لفت الحواط الى أن "السياحة البيئية هي كنز كبير ومن واجبنا كمسؤولين ان نسلّط ​الضوء​ على هذه المواقع التي يجب ان تكون مقصدأ للبنانيين المقيمين والمنتشرين الذين يزورون لبنان في الصيف والشتاء، وللسياح وتحديداً الاخوة العرب".

شدد على ان "هدف هذه الجولة هو التأكيد ان لدينا القدرة على تفعيل السياحة البيئية".

ودعا الاعلام "لكي يكون شريكاً أساسياً في تنشيط الحملة السياحية التطويرية والترويجية الانمائية"، مشيراً الى انّ "بلدنا واقتصادنا بخطر وواجبنا الانساني والوطني والاخلاقي يحتّم علينا ان نحافظ على ارضنا".