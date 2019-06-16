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رئيس بنغلادش يشدد على ضرورة حل أزمة لاجئي أراكان

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لفت رئيس ​بنغلادش​ محمد عبد الحميد إلى أن "المنطقة مهددة بحالة عدم الاستقرار، ما لم يتم حل مشكلة ​اللاجئين​ المسلمين من إقليم أراكان ال​ميانمار​ي"، موضحاً أن "بنغلادش تحتضن نحو 1.1 مليون لاجئ أراكاني، وأن من الضروري تأمين العودة الآمنة إلى ميانمار".

وأشار إلى أن "بنغلادش تبحث عن حل لأزمة لاجئي أراكان، وأنها وقعت اتفاقية مع ميانمار بشأن عودتهم الآمنة إلى ديارهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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