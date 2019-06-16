رئيس بنغلادش يشدد على ضرورة حل أزمة لاجئي أراكان

لفت رئيس بنغلادش محمد عبد الحميد إلى أن "المنطقة مهددة بحالة عدم الاستقرار، ما لم يتم حل مشكلة اللاجئين المسلمين من إقليم أراكان الميانماري"، موضحاً أن "بنغلادش تحتضن نحو 1.1 مليون لاجئ أراكاني، وأن من الضروري تأمين العودة الآمنة إلى ميانمار".
وأشار إلى أن "بنغلادش تبحث عن حل لأزمة لاجئي أراكان، وأنها وقعت اتفاقية مع ميانمار بشأن عودتهم الآمنة إلى ديارهم".
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