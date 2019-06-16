حسن يعقوب: من الواضح أن البقاع خارج سلم اهتمام الدولة

أشار رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "من الواضح ان ​البقاع​ خارج سلم اهتمام ​الدولة​"، لافتاً إلى أنه "لا اقتصاد ولا امن وكثافة ​نازحين سوريين​ وفوق هذا كله استفادة قوى سياسية من تردي الاوضاع حتى يبقى الناس منهمكون في مشاكلهم".

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