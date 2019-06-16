لفتت وزير ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "أنني أطمئن الغيارى الى ان وزراء "​القوات اللبنانية​" يعملون بكدّ وفعالية بعيدا عن العراضات الشعبوية ويعملون لما فيه خير المواطن والدولة من دون غوغائية وينجزون ولا ينظّرون، لذا اتمنى على اصدقائي في "​التيار الوطني الحر​" تغيير هذه الاسطوانة لأن انجازاتنا وتنسيقنا مع مختلف الوزارات أكبر شاهد على جدية عملنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: وزراء القوات يعملون بكدّ وفعالية بعيدا عن العراضات الشعبوية لذا اتمنى على اصدقائي بالتيار تغيير هذه الاسطوانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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